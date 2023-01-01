ليرة لبنانية إلى فرنك سويسري

تحويل LBP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٧ xpf

1.00000 LBP = 0.00745 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:13 UTC
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LBP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.43661.661370.96418.3297
1GBP1.1528711.22965102.2091.656221.915341.1113721.1318
1USD0.937550.81324183.121.34691.557630.90417.1852
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620430.01873960.01087580.206752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / فرنك الـ CFP
1 LBP0.00745 XPF
5 LBP0.03727 XPF
10 LBP0.07455 XPF
20 LBP0.14910 XPF
50 LBP0.37274 XPF
100 LBP0.74548 XPF
250 LBP1.86369 XPF
500 LBP3.72738 XPF
1000 LBP7.45476 XPF
2000 LBP14.90952 XPF
5000 LBP37.27380 XPF
10000 LBP74.54760 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه لبناني
1 XPF134.14300 LBP
5 XPF670.71500 LBP
10 XPF1341.43000 LBP
20 XPF2682.86000 LBP
50 XPF6707.15000 LBP
100 XPF13414.30000 LBP
250 XPF33535.75000 LBP
500 XPF67071.50000 LBP
1000 XPF134143.00000 LBP
2000 XPF268286.00000 LBP
5000 XPF670715.00000 LBP
10000 XPF1341430.00000 LBP