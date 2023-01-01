500 فرنك سويسري إلى ليرة لبنانية
تحويل XPF إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليرة لبنانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل فرنك الـ CFP / جنيه لبناني
|1 XPF
|136.27700 LBP
|5 XPF
|681.38500 LBP
|10 XPF
|1362.77000 LBP
|20 XPF
|2725.54000 LBP
|50 XPF
|6813.85000 LBP
|100 XPF
|13627.70000 LBP
|250 XPF
|34069.25000 LBP
|500 XPF
|68138.50000 LBP
|1000 XPF
|136277.00000 LBP
|2000 XPF
|272554.00000 LBP
|5000 XPF
|681385.00000 LBP
|10000 XPF
|1362770.00000 LBP