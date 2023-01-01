Ливанские фунты в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте LBP в LKR по реальному обменному курсу

1 000 lbp
21,46 lkr

1.00000 LBP = 0.02146 LKR

Среднерыночный курс в 19:39 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса LBP к LKR

1 мин. назад 1 LBP → 0 LKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.075689.12421.458141.675130.958318.5326
1GBP1.1613711.2492103.5091.693481.945491.1129421.5237
1USD0.92970.800512182.861.355651.557390.8909517.23
1INR0.01122030.009661020.012068510.01636070.01879540.01075250.207941

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ливанских фунтов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LBP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LBP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ливанский фунт

LBP в USD

LBP в CAD

LBP в NZD

LBP в AUD

LBP в EUR

LBP в SGD

LBP в ZAR

LBP в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ливанский фунт / Шри-Ланкийская рупия
1 LBP0.02146 LKR
5 LBP0.10729 LKR
10 LBP0.21457 LKR
20 LBP0.42914 LKR
50 LBP1.07285 LKR
100 LBP2.14571 LKR
250 LBP5.36428 LKR
500 LBP10.72855 LKR
1000 LBP21.45710 LKR
2000 LBP42.91420 LKR
5000 LBP107.28550 LKR
10000 LBP214.57100 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Ливанский фунт
1 LKR46.60470 LBP
5 LKR233.02350 LBP
10 LKR466.04700 LBP
20 LKR932.09400 LBP
50 LKR2330.23500 LBP
100 LKR4660.47000 LBP
250 LKR11651.17500 LBP
500 LKR23302.35000 LBP
1000 LKR46604.70000 LBP
2000 LKR93209.40000 LBP
5000 LKR233023.50000 LBP
10000 LKR466047.00000 LBP