ليرة لبنانية إلى روبية سريلانكي

تحويل LBP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٢١٫٥٦ lkr

1.00000 LBP = 0.02156 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63091.436251.661030.9638518.3203
1GBP1.1528711.2293102.1791.655811.914951.1111921.1208
1USD0.93780.813471183.121.346951.557750.9039517.1812
1INR0.01128280.009786710.012030810.01620490.0187410.01087520.206704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / روبية سريلانكية
1 LBP0.02156 LKR
5 LBP0.10778 LKR
10 LBP0.21557 LKR
20 LBP0.43114 LKR
50 LBP1.07784 LKR
100 LBP2.15569 LKR
250 LBP5.38922 LKR
500 LBP10.77845 LKR
1000 LBP21.55690 LKR
2000 LBP43.11380 LKR
5000 LBP107.78450 LKR
10000 LBP215.56900 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه لبناني
1 LKR46.38890 LBP
5 LKR231.94450 LBP
10 LKR463.88900 LBP
20 LKR927.77800 LBP
50 LKR2319.44500 LBP
100 LKR4638.89000 LBP
250 LKR11597.22500 LBP
500 LKR23194.45000 LBP
1000 LKR46388.90000 LBP
2000 LKR92777.80000 LBP
5000 LKR231944.50000 LBP
10000 LKR463889.00000 LBP