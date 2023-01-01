ليرة لبنانية إلى غورد هايتي

تحويل LBP إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
8.98 htg

1.00000 LBP = 0.00898 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.61421.436251.660980.963918.3179
1GBP1.1528711.22905102.1591.655781.914861.1112521.1178
1USD0.9380.813637183.121.34721.5580.904117.1822
1INR0.01128490.00978870.012030810.01620790.01874390.0108770.206716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Haiti Gourde
1 LBP0.00898 HTG
5 LBP0.04491 HTG
10 LBP0.08982 HTG
20 LBP0.17964 HTG
50 LBP0.44910 HTG
100 LBP0.89820 HTG
250 LBP2.24551 HTG
500 LBP4.49102 HTG
1000 LBP8.98204 HTG
2000 LBP17.96408 HTG
5000 LBP44.91020 HTG
10000 LBP89.82040 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / جنيه لبناني
1 HTG111.33300 LBP
5 HTG556.66500 LBP
10 HTG1113.33000 LBP
20 HTG2226.66000 LBP
50 HTG5566.65000 LBP
100 HTG11133.30000 LBP
250 HTG27833.25000 LBP
500 HTG55666.50000 LBP
1000 HTG111333.00000 LBP
2000 HTG222666.00000 LBP
5000 HTG556665.00000 LBP
10000 HTG1113330.00000 LBP