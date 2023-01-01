ليرة لبنانية إلى دالاسي غامبي

تحويل LBP إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٤٫٣٠ gmd

1.00000 LBP = 0.00430 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:3 UTC
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LBP إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660880.964118.3188
1GBP1.1528711.22925102.1751.655921.914871.1114821.1202
1USD0.93790.813504183.121.34711.557750.904217.1814
1INR0.01128380.009787110.012030810.01620670.0187410.01087820.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Gambian Dalasi
1 LBP0.00430 GMD
5 LBP0.02150 GMD
10 LBP0.04300 GMD
20 LBP0.08599 GMD
50 LBP0.21499 GMD
100 LBP0.42997 GMD
250 LBP1.07493 GMD
500 LBP2.14987 GMD
1000 LBP4.29973 GMD
2000 LBP8.59946 GMD
5000 LBP21.49865 GMD
10000 LBP42.99730 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / جنيه لبناني
1 GMD232.57300 LBP
5 GMD1162.86500 LBP
10 GMD2325.73000 LBP
20 GMD4651.46000 LBP
50 GMD11628.65000 LBP
100 GMD23257.30000 LBP
250 GMD58143.25000 LBP
500 GMD116286.50000 LBP
1000 GMD232573.00000 LBP
2000 GMD465146.00000 LBP
5000 GMD1162865.00000 LBP
10000 GMD2325730.00000 LBP