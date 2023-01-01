ليرة لبنانية إلى فلورن أروبي

تحويل LBP إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫١٢ awg

1.00000 LBP = 0.00012 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 19:0 UTC
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LBP إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.661010.963718.3157
1GBP1.1528711.2292102.1711.655861.914941.1110221.1158
1USD0.93790.813537183.121.34711.557880.903917.1785
1INR0.01128380.00978750.012030810.01620670.01874250.01087460.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Aruban Florin
1 LBP0.00012 AWG
5 LBP0.00060 AWG
10 LBP0.00120 AWG
20 LBP0.00241 AWG
50 LBP0.00602 AWG
100 LBP0.01204 AWG
250 LBP0.03011 AWG
500 LBP0.06021 AWG
1000 LBP0.12043 AWG
2000 LBP0.24085 AWG
5000 LBP0.60213 AWG
10000 LBP1.20426 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / جنيه لبناني
1 AWG8303.87000 LBP
5 AWG41519.35000 LBP
10 AWG83038.70000 LBP
20 AWG166077.40000 LBP
50 AWG415193.50000 LBP
100 AWG830387.00000 LBP
250 AWG2075967.50000 LBP
500 AWG4151935.00000 LBP
1000 AWG8303870.00000 LBP
2000 AWG16607740.00000 LBP
5000 AWG41519350.00000 LBP
10000 AWG83038700.00000 LBP