ليرة لبنانية إلى كرونة نروجية

تحويل LBP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٧٢ nok

1.00000 LBP = 0.00072 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:9 UTC
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LBP إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.436281.661190.963918.3214
1GBP1.1528711.2294102.1881.655821.91511.1112521.1218
1USD0.937750.813405183.121.346851.557750.9038517.1806
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.0108740.206696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / كروني نرويجي
1 LBP0.00072 NOK
5 LBP0.00358 NOK
10 LBP0.00716 NOK
20 LBP0.01432 NOK
50 LBP0.03581 NOK
100 LBP0.07162 NOK
250 LBP0.17905 NOK
500 LBP0.35810 NOK
1000 LBP0.71621 NOK
2000 LBP1.43242 NOK
5000 LBP3.58105 NOK
10000 LBP7.16209 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / جنيه لبناني
1 NOK1396.24000 LBP
5 NOK6981.20000 LBP
10 NOK13962.40000 LBP
20 NOK27924.80000 LBP
50 NOK69812.00000 LBP
100 NOK139624.00000 LBP
250 NOK349060.00000 LBP
500 NOK698120.00000 LBP
1000 NOK1396240.00000 LBP
2000 NOK2792480.00000 LBP
5000 NOK6981200.00000 LBP
10000 NOK13962400.00000 LBP