ليرة لبنانية إلى بيزو فلبيني

تحويل LBP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٣٫٧٨ php

1.00000 LBP = 0.00378 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:11 UTC
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LBP إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436361.661210.9639518.323
1GBP1.1528711.22945102.1921.655821.915031.1113121.1226
1USD0.937650.813372183.121.34681.557630.903917.1805
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620310.01873960.01087460.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / Philippine Peso
1 LBP0.00378 PHP
5 LBP0.01891 PHP
10 LBP0.03783 PHP
20 LBP0.07565 PHP
50 LBP0.18913 PHP
100 LBP0.37827 PHP
250 LBP0.94567 PHP
500 LBP1.89135 PHP
1000 LBP3.78269 PHP
2000 LBP7.56538 PHP
5000 LBP18.91345 PHP
10000 LBP37.82690 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه لبناني
1 PHP264.36200 LBP
5 PHP1321.81000 LBP
10 PHP2643.62000 LBP
20 PHP5287.24000 LBP
50 PHP13218.10000 LBP
100 PHP26436.20000 LBP
250 PHP66090.50000 LBP
500 PHP132181.00000 LBP
1000 PHP264362.00000 LBP
2000 PHP528724.00000 LBP
5000 PHP1321810.00000 LBP
10000 PHP2643620.00000 LBP