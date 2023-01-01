ألف بيزو فلبيني إلى ليرة لبنانية

تحويل PHP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 php
268257 lbp

1.00000 PHP = 268.25700 LBP

Mid-market exchange rate at 01:06
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366350.93241.535510.8086041310.5149.5757.30125
1CAD0.73187710.6824031.12380.591798959.125109.475.34362
1EUR1.07251.4654111.646830.86721405.51160.4157.83059
1AUD0.651250.8898350.60722610.526603853.46397.41074.75494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / جنيه لبناني
1 PHP268.25700 LBP
5 PHP1341.28500 LBP
10 PHP2682.57000 LBP
20 PHP5365.14000 LBP
50 PHP13412.85000 LBP
100 PHP26825.70000 LBP
250 PHP67064.25000 LBP
500 PHP134128.50000 LBP
1000 PHP268257.00000 LBP
2000 PHP536514.00000 LBP
5000 PHP1341285.00000 LBP
10000 PHP2682570.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Philippine Peso
1 LBP0.00373 PHP
5 LBP0.01864 PHP
10 LBP0.03728 PHP
20 LBP0.07456 PHP
50 LBP0.18639 PHP
100 LBP0.37278 PHP
250 LBP0.93194 PHP
500 LBP1.86389 PHP
1000 LBP3.72777 PHP
2000 LBP7.45554 PHP
5000 LBP18.63885 PHP
10000 LBP37.27770 PHP