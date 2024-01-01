bin Filipinler pesosundan Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile PHP → LBP çevirin

1,000₱ PHP = 1.525ل.ل. LBP

07:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LBP
1 PHP → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.556,56001.611,0000
Düşük1.520,12001.520,1200
Ortalama1.534,13071.569,9683
Değişim-1.95%-3.60%
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1 PHP → LBP istatistikleri

PHP → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.556,5600, en düşük 1.520,1200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.534,1307 oldu. PHP → LBP kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

PHP → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.611,0000, en düşük 1.520,1200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.569,9683 oldu. PHP → LBP kurundaki değişiklik -3.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9491,5480,7911.396,77154,6557,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562991,285109,7585,141
1 EUR1,0541,48511,6320,8341.472,47163,047,637
1 AUD0,6460,910,61310,511902,38399,9154,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Lübnan Lirası
1 PHP1.525,44000 LBP
5 PHP7.627,20000 LBP
10 PHP15.254,40000 LBP
20 PHP30.508,80000 LBP
50 PHP76.272,00000 LBP
100 PHP152.544,00000 LBP
250 PHP381.360,00000 LBP
500 PHP762.720,00000 LBP
1000 PHP1.525.440,00000 LBP
2000 PHP3.050.880,00000 LBP
5000 PHP7.627.200,00000 LBP
10000 PHP15.254.400,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Filipinler Pesosu
1 LBP0,00066 PHP
5 LBP0,00328 PHP
10 LBP0,00656 PHP
20 LBP0,01311 PHP
50 LBP0,03278 PHP
100 LBP0,06556 PHP
250 LBP0,16389 PHP
500 LBP0,32778 PHP
1000 LBP0,65555 PHP
2000 LBP1,31110 PHP
5000 LBP3,27775 PHP
10000 LBP6,55550 PHP