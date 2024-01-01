2.000 Lübnan lirasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile LBP → PHP çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0006558₱ PHP

06:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PHP
1 LBP → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00070,0006
Değişim2.03%3.77%
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1 LBP → PHP istatistikleri

LBP → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. LBP → PHP kurundaki değişiklik 2.03 değerindeydi.

LBP → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. LBP → PHP kurundaki değişiklik 3.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7071,5470,9481,34318,1220,791
1 CAD0,7111,2121,0980,6730,95412,8670,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6150,464
1 AUD0,6460,911,10310,6130,86811,7130,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Filipinler Pesosu
1 LBP0,00066 PHP
5 LBP0,00328 PHP
10 LBP0,00656 PHP
20 LBP0,01312 PHP
50 LBP0,03279 PHP
100 LBP0,06558 PHP
250 LBP0,16395 PHP
500 LBP0,32790 PHP
1000 LBP0,65581 PHP
2000 LBP1,31161 PHP
5000 LBP3,27904 PHP
10000 LBP6,55807 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Lübnan Lirası
1 PHP1.524,84000 LBP
5 PHP7.624,20000 LBP
10 PHP15.248,40000 LBP
20 PHP30.496,80000 LBP
50 PHP76.242,00000 LBP
100 PHP152.484,00000 LBP
250 PHP381.210,00000 LBP
500 PHP762.420,00000 LBP
1000 PHP1.524.840,00000 LBP
2000 PHP3.049.680,00000 LBP
5000 PHP7.624.200,00000 LBP
10000 PHP15.248.400,00000 LBP