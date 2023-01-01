ليرة لبنانية إلى كوانزا أنغولي

تحويل LBP إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٥٥٫٥٣ aoa

1.00000 LBP = 0.05553 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 19:0 UTC
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LBP إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.661010.963718.3157
1GBP1.1528711.2292102.1711.655861.914941.1110221.1158
1USD0.93790.813537183.121.34711.557880.903917.1785
1INR0.01128380.00978750.012030810.01620670.01874250.01087460.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Angolan Kwanza
1 LBP0.05553 AOA
5 LBP0.27766 AOA
10 LBP0.55532 AOA
20 LBP1.11065 AOA
50 LBP2.77662 AOA
100 LBP5.55323 AOA
250 LBP13.88307 AOA
500 LBP27.76615 AOA
1000 LBP55.53230 AOA
2000 LBP111.06460 AOA
5000 LBP277.66150 AOA
10000 LBP555.32300 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / جنيه لبناني
1 AOA18.00750 LBP
5 AOA90.03750 LBP
10 AOA180.07500 LBP
20 AOA360.15000 LBP
50 AOA900.37500 LBP
100 AOA1800.75000 LBP
250 AOA4501.87500 LBP
500 AOA9003.75000 LBP
1000 AOA18007.50000 LBP
2000 AOA36015.00000 LBP
5000 AOA90037.50000 LBP
10000 AOA180075.00000 LBP