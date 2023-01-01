1 كوانزا أنغولي إلى ليرة لبنانية

تحويل AOA إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
١٧٫٨٠ lbp

1.00000 AOA = 17.80120 LBP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / جنيه لبناني
1 AOA17.80120 LBP
5 AOA89.00600 LBP
10 AOA178.01200 LBP
20 AOA356.02400 LBP
50 AOA890.06000 LBP
100 AOA1780.12000 LBP
250 AOA4450.30000 LBP
500 AOA8900.60000 LBP
1000 AOA17801.20000 LBP
2000 AOA35602.40000 LBP
5000 AOA89006.00000 LBP
10000 AOA178012.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Angolan Kwanza
1 LBP0.05618 AOA
5 LBP0.28088 AOA
10 LBP0.56176 AOA
20 LBP1.12352 AOA
50 LBP2.80880 AOA
100 LBP5.61761 AOA
250 LBP14.04402 AOA
500 LBP28.08805 AOA
1000 LBP56.17610 AOA
2000 LBP112.35220 AOA
5000 LBP280.88050 AOA
10000 LBP561.76100 AOA