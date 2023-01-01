ليرة لبنانية إلى دينار تونسي

تحويل LBP إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.210 tnd

1.00000 LBP = 0.00021 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 19:12 UTC
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LBP إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436281.661190.96418.3264
1GBP1.1527411.2294102.1881.655821.91511.1112421.1276
1USD0.937650.813405183.121.346851.557750.903917.1853
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.01087460.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Tunisian Dinar
1 LBP0.00021 TND
5 LBP0.00105 TND
10 LBP0.00210 TND
20 LBP0.00420 TND
50 LBP0.01049 TND
100 LBP0.02098 TND
250 LBP0.05244 TND
500 LBP0.10488 TND
1000 LBP0.20976 TND
2000 LBP0.41953 TND
5000 LBP1.04882 TND
10000 LBP2.09764 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / جنيه لبناني
1 TND4767.27000 LBP
5 TND23836.35000 LBP
10 TND47672.70000 LBP
20 TND95345.40000 LBP
50 TND238363.50000 LBP
100 TND476727.00000 LBP
250 TND1191817.50000 LBP
500 TND2383635.00000 LBP
1000 TND4767270.00000 LBP
2000 TND9534540.00000 LBP
5000 TND23836350.00000 LBP
10000 TND47672700.00000 LBP