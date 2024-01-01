1 دينار تونسي إلى ليرة لبنانية

تحويل TND إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
28,923 lbp

1.000 TND = 28,920 LBP

Mid-market exchange rate at 09:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٦١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٩١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦٦١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

TND إلى USD

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TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / جنيه لبناني
1 TND٢٨٬٩٢٣٫٠٠٠٠٠ LBP
5 TND١٤٤٬٦١٥٫٠٠٠٠٠ LBP
10 TND٢٨٩٬٢٣٠٫٠٠٠٠٠ LBP
20 TND٥٧٨٬٤٦٠٫٠٠٠٠٠ LBP
50 TND١٬٤٤٦٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100 TND٢٬٨٩٢٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 TND٧٬٢٣٠٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
500 TND١٤٬٤٦١٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 TND٢٨٬٩٢٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 TND٥٧٬٨٤٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 TND١٤٤٬٦١٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 TND٢٨٩٬٢٣٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Tunisian Dinar
1 LBP٠٫٠٠٠٠٣ TND
5 LBP٠٫٠٠٠١٧ TND
10 LBP٠٫٠٠٠٣٥ TND
20 LBP٠٫٠٠٠٦٩ TND
50 LBP٠٫٠٠١٧٣ TND
100 LBP٠٫٠٠٣٤٦ TND
250 LBP٠٫٠٠٨٦٤ TND
500 LBP٠٫٠١٧٢٩ TND
1000 LBP٠٫٠٣٤٥٧ TND
2000 LBP٠٫٠٦٩١٥ TND
5000 LBP٠٫١٧٢٨٧ TND
10000 LBP٠٫٣٤٥٧٥ TND