ليرة لبنانية إلى دينار بحريني

تحويل LBP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.025 bhd

1.00000 LBP = 0.00003 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LBP إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BHD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.06688.60591.436061.660570.9637518.3156
1GBP1.1528711.22895102.151.655581.91441.1110821.1153
1USD0.93810.813703183.121.347151.557750.904117.1816
1INR0.01128590.009789490.012030810.01620730.0187410.0108770.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / Bahraini Dinar
1 LBP0.00003 BHD
5 LBP0.00013 BHD
10 LBP0.00025 BHD
20 LBP0.00050 BHD
50 LBP0.00125 BHD
100 LBP0.00251 BHD
250 LBP0.00627 BHD
500 LBP0.01254 BHD
1000 LBP0.02508 BHD
2000 LBP0.05016 BHD
5000 LBP0.12541 BHD
10000 LBP0.25081 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه لبناني
1 BHD39870.50000 LBP
5 BHD199352.50000 LBP
10 BHD398705.00000 LBP
20 BHD797410.00000 LBP
50 BHD1993525.00000 LBP
100 BHD3987050.00000 LBP
250 BHD9967625.00000 LBP
500 BHD19935250.00000 LBP
1000 BHD39870500.00000 LBP
2000 BHD79741000.00000 LBP
5000 BHD199352500.00000 LBP
10000 BHD398705000.00000 LBP