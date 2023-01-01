黎巴嫩鎊兌巴林第納爾匯率

以實時匯率將LBP兌換成BHD

1000 lbp
0.025 bhd

1.00000 LBP = 0.00003 BHD

16:06 市場匯率
關注此匯率
在外國消費，絕無隱藏費用

LBP兌BHD走勢

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BHD
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.051187.53821.434911.670140.9479518.9708
1GBP1.1550711.21405101.1091.657361.929051.0949521.9118
1USD0.95140.823689183.28251.365151.588940.9018518.0485
1INR0.01142360.00989030.012007310.01639180.01907890.01082880.216714

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將黎巴嫩鎊兌換成to Bahraini dinars

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇LBP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇BHD你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前LBP兌BHD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

黎巴嫩鎊熱門貨幣組合

LBP兌USD

LBP兌CAD

LBP兌NZD

LBP兌AUD

LBP兌EUR

LBP兌SGD

LBP兌ZAR

LBP兌GBP

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
黎巴嫩鎊巴林第納爾兌換率
1 LBP0.00003 BHD
5 LBP0.00013 BHD
10 LBP0.00025 BHD
20 LBP0.00050 BHD
50 LBP0.00125 BHD
100 LBP0.00251 BHD
250 LBP0.00627 BHD
500 LBP0.01254 BHD
1000 LBP0.02509 BHD
2000 LBP0.05017 BHD
5000 LBP0.12543 BHD
10000 LBP0.25085 BHD
巴林第納爾黎巴嫩鎊兌換率
1 BHD39863.70000 LBP
5 BHD199318.50000 LBP
10 BHD398637.00000 LBP
20 BHD797274.00000 LBP
50 BHD1993185.00000 LBP
100 BHD3986370.00000 LBP
250 BHD9965925.00000 LBP
500 BHD19931850.00000 LBP
1000 BHD39863700.00000 LBP
2000 BHD79727400.00000 LBP
5000 BHD199318500.00000 LBP
10000 BHD398637000.00000 LBP