5 دينار بحريني إلى ليرة لبنانية

تحويل BHD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

5 bhd
199345 lbp

1.00000 BHD = 39869.00000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:50 UTC
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BHD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه لبناني
1 BHD39869.00000 LBP
5 BHD199345.00000 LBP
10 BHD398690.00000 LBP
20 BHD797380.00000 LBP
50 BHD1993450.00000 LBP
100 BHD3986900.00000 LBP
250 BHD9967250.00000 LBP
500 BHD19934500.00000 LBP
1000 BHD39869000.00000 LBP
2000 BHD79738000.00000 LBP
5000 BHD199345000.00000 LBP
10000 BHD398690000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Bahraini Dinar
1 LBP0.00003 BHD
5 LBP0.00013 BHD
10 LBP0.00025 BHD
20 LBP0.00050 BHD
50 LBP0.00125 BHD
100 LBP0.00251 BHD
250 LBP0.00627 BHD
500 LBP0.01254 BHD
1000 LBP0.02508 BHD
2000 LBP0.05016 BHD
5000 LBP0.12541 BHD
10000 LBP0.25082 BHD