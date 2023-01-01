ليرة لبنانية إلى جنيه جيرنزي

تحويل LBP إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.05 ggp

1.00000 LBP = 0.00005 GGP

Mid-market exchange rate at 21:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491721.658320.9645518.8267
1 GBP1.1527411.26265105.2231.719481.911511.1118721.7013
1 USD0.91290.791985183.3351.36181.513890.8805517.1871
1 INR0.01095470.009503630.011999810.01634130.01816630.01056640.206241

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه غيرنسي
1 LBP0.00005 GGP
5 LBP0.00026 GGP
10 LBP0.00053 GGP
20 LBP0.00105 GGP
50 LBP0.00263 GGP
100 LBP0.00527 GGP
250 LBP0.01317 GGP
500 LBP0.02635 GGP
1000 LBP0.05269 GGP
2000 LBP0.10538 GGP
5000 LBP0.26346 GGP
10000 LBP0.52692 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / جنيه لبناني
1 GGP18978.20000 LBP
5 GGP94891.00000 LBP
10 GGP189782.00000 LBP
20 GGP379564.00000 LBP
50 GGP948910.00000 LBP
100 GGP1897820.00000 LBP
250 GGP4744550.00000 LBP
500 GGP9489100.00000 LBP
1000 GGP18978200.00000 LBP
2000 GGP37956400.00000 LBP
5000 GGP94891000.00000 LBP
10000 GGP189782000.00000 LBP