ليرة لبنانية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل LBP إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.25 pgk

1.00000 LBP = 0.00025 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LBP إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 PGK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.436281.661190.963918.3214
1GBP1.1528711.2294102.1881.655821.91511.1112521.1218
1USD0.937750.813405183.121.346851.557750.9038517.1806
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.0108740.206696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / Papua New Guinean Kina
1 LBP0.00025 PGK
5 LBP0.00123 PGK
10 LBP0.00245 PGK
20 LBP0.00491 PGK
50 LBP0.01226 PGK
100 LBP0.02453 PGK
250 LBP0.06132 PGK
500 LBP0.12264 PGK
1000 LBP0.24528 PGK
2000 LBP0.49057 PGK
5000 LBP1.22642 PGK
10000 LBP2.45285 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / جنيه لبناني
1 PGK4076.89000 LBP
5 PGK20384.45000 LBP
10 PGK40768.90000 LBP
20 PGK81537.80000 LBP
50 PGK203844.50000 LBP
100 PGK407689.00000 LBP
250 PGK1019222.50000 LBP
500 PGK2038445.00000 LBP
1000 PGK4076890.00000 LBP
2000 PGK8153780.00000 LBP
5000 PGK20384450.00000 LBP
10000 PGK40768900.00000 LBP