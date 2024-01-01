Lübnan lirasından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile LBP → PGK çevirin

1.000 lbp
0,25 pgk

1.00000 LBP = 0.00025 PGK

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0734589.14161.453081.651840.9475318.3263
1 GBP1.1695411.25545104.2551.699441.931911.1081821.4334
1 USD0.931550.796527183.04221.353651.538820.8826517.0723
1 INR0.01121810.009591840.012042110.01630070.01853050.01062890.205586

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Papua Yeni Gine Kinası
1 LBP0.00025 PGK
5 LBP0.00125 PGK
10 LBP0.00250 PGK
20 LBP0.00500 PGK
50 LBP0.01250 PGK
100 LBP0.02499 PGK
250 LBP0.06248 PGK
500 LBP0.12497 PGK
1000 LBP0.24993 PGK
2000 LBP0.49987 PGK
5000 LBP1.24966 PGK
10000 LBP2.49933 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Lübnan Lirası
1 PGK4001.08000 LBP
5 PGK20005.40000 LBP
10 PGK40010.80000 LBP
20 PGK80021.60000 LBP
50 PGK200054.00000 LBP
100 PGK400108.00000 LBP
250 PGK1000270.00000 LBP
500 PGK2000540.00000 LBP
1000 PGK4001080.00000 LBP
2000 PGK8002160.00000 LBP
5000 PGK20005400.00000 LBP
10000 PGK40010800.00000 LBP