ليرة لبنانية إلى يوان صيني

تحويل LBP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٤٩ cny

1.00000 LBP = 0.00049 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Chinese Yuan RMB
1 LBP0.00049 CNY
5 LBP0.00243 CNY
10 LBP0.00486 CNY
20 LBP0.00972 CNY
50 LBP0.02431 CNY
100 LBP0.04862 CNY
250 LBP0.12155 CNY
500 LBP0.24311 CNY
1000 LBP0.48621 CNY
2000 LBP0.97243 CNY
5000 LBP2.43107 CNY
10000 LBP4.86214 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه لبناني
1 CNY2056.71000 LBP
5 CNY10283.55000 LBP
10 CNY20567.10000 LBP
20 CNY41134.20000 LBP
50 CNY102835.50000 LBP
100 CNY205671.00000 LBP
250 CNY514177.50000 LBP
500 CNY1028355.00000 LBP
1000 CNY2056710.00000 LBP
2000 CNY4113420.00000 LBP
5000 CNY10283550.00000 LBP
10000 CNY20567100.00000 LBP