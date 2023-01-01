ليرة لبنانية إلى ين ياباني

تحويل LBP إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
10 jpy

1.00000 LBP = 0.00982 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:6 UTC
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LBP إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436331.661140.9639518.3193
1GBP1.1528711.22915102.1671.655851.915011.1113121.1191
1USD0.93790.81357183.121.347151.5580.904117.1819
1INR0.01128380.00978790.012030810.01620730.01874390.0108770.206712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / ين ياباني
1 LBP0.00982 JPY
5 LBP0.04908 JPY
10 LBP0.09817 JPY
20 LBP0.19633 JPY
50 LBP0.49083 JPY
100 LBP0.98167 JPY
250 LBP2.45417 JPY
500 LBP4.90835 JPY
1000 LBP9.81670 JPY
2000 LBP19.63340 JPY
5000 LBP49.08350 JPY
10000 LBP98.16700 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / جنيه لبناني
100 JPY10186.70000 LBP
1000 JPY101867.00000 LBP
1500 JPY152800.50000 LBP
2000 JPY203734.00000 LBP
3000 JPY305601.00000 LBP
5000 JPY509335.00000 LBP
5400 JPY550081.80000 LBP
10000 JPY1018670.00000 LBP
15000 JPY1528005.00000 LBP
20000 JPY2037340.00000 LBP
25000 JPY2546675.00000 LBP
30000 JPY3056010.00000 LBP