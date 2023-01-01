ليرة لبنانية إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل LBP إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
2.43 nio

1.00000 LBP = 0.00243 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 19:6 UTC
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LBP إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.436281.661190.963918.3214
1GBP1.1528711.2294102.1881.655821.91511.1112521.1218
1USD0.937750.813405183.121.346851.557750.9038517.1806
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.0108740.206696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / نيكاراغوا كوردوبا
1 LBP0.00243 NIO
5 LBP0.01217 NIO
10 LBP0.02434 NIO
20 LBP0.04869 NIO
50 LBP0.12172 NIO
100 LBP0.24345 NIO
250 LBP0.60861 NIO
500 LBP1.21723 NIO
1000 LBP2.43446 NIO
2000 LBP4.86892 NIO
5000 LBP12.17230 NIO
10000 LBP24.34460 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / جنيه لبناني
1 NIO410.76800 LBP
5 NIO2053.84000 LBP
10 NIO4107.68000 LBP
20 NIO8215.36000 LBP
50 NIO20538.40000 LBP
100 NIO41076.80000 LBP
250 NIO102692.00000 LBP
500 NIO205384.00000 LBP
1000 NIO410768.00000 LBP
2000 NIO821536.00000 LBP
5000 NIO2053840.00000 LBP
10000 NIO4107680.00000 LBP