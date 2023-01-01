ليرة لبنانية إلى دينار مقدوني

تحويل LBP إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٣٫٨٥ mkd

1.00000 LBP = 0.00385 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

LBP إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436311.66090.963818.3195
1GBP1.152811.22935102.1841.655931.914881.1110721.1207
1USD0.93780.813438183.121.3471.557630.9039517.1804
1INR0.01128280.009786310.012030810.01620550.01873960.01087520.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / دينار مقدوني
1 LBP0.00385 MKD
5 LBP0.01926 MKD
10 LBP0.03852 MKD
20 LBP0.07704 MKD
50 LBP0.19260 MKD
100 LBP0.38520 MKD
250 LBP0.96299 MKD
500 LBP1.92598 MKD
1000 LBP3.85196 MKD
2000 LBP7.70392 MKD
5000 LBP19.25980 MKD
10000 LBP38.51960 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / جنيه لبناني
1 MKD259.60800 LBP
5 MKD1298.04000 LBP
10 MKD2596.08000 LBP
20 MKD5192.16000 LBP
50 MKD12980.40000 LBP
100 MKD25960.80000 LBP
250 MKD64902.00000 LBP
500 MKD129804.00000 LBP
1000 MKD259608.00000 LBP
2000 MKD519216.00000 LBP
5000 MKD1298040.00000 LBP
10000 MKD2596080.00000 LBP