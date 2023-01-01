ليرة لبنانية إلى نيراس نيجيري

تحويل LBP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٥١٫٢٦ ngn

1.00000 LBP = 0.05126 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:10 UTC
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LBP إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.436281.661190.963918.3214
1GBP1.1528711.2294102.1881.655821.91511.1112521.1218
1USD0.937750.813405183.121.346851.557750.9038517.1806
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.0108740.206696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / النيرة النيجيرية
1 LBP0.05126 NGN
5 LBP0.25628 NGN
10 LBP0.51256 NGN
20 LBP1.02511 NGN
50 LBP2.56278 NGN
100 LBP5.12557 NGN
250 LBP12.81393 NGN
500 LBP25.62785 NGN
1000 LBP51.25570 NGN
2000 LBP102.51140 NGN
5000 LBP256.27850 NGN
10000 LBP512.55700 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه لبناني
1 NGN19.51000 LBP
5 NGN97.55000 LBP
10 NGN195.10000 LBP
20 NGN390.20000 LBP
50 NGN975.50000 LBP
100 NGN1951.00000 LBP
250 NGN4877.50000 LBP
500 NGN9755.00000 LBP
1000 NGN19510.00000 LBP
2000 NGN39020.00000 LBP
5000 NGN97550.00000 LBP
10000 NGN195100.00000 LBP