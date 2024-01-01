Lübnan lirasından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile LBP → NGN çevirin

1.000 lbp
101,00 ngn

1.00000 LBP = 0.10100 NGN

10:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0734589.13981.453021.651840.94757518.3223
1 GBP1.1695411.25545104.2531.699381.931911.1082321.4288
1 USD0.931550.796527183.04051.35361.538820.8827517.0686
1 INR0.01121830.009592030.012042310.01630050.01853090.01063040.205545

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Nijerya Nairası
1 LBP0.10100 NGN
5 LBP0.50499 NGN
10 LBP1.00997 NGN
20 LBP2.01994 NGN
50 LBP5.04985 NGN
100 LBP10.09970 NGN
250 LBP25.24925 NGN
500 LBP50.49850 NGN
1000 LBP100.99700 NGN
2000 LBP201.99400 NGN
5000 LBP504.98500 NGN
10000 LBP1009.97000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Lübnan Lirası
1 NGN9.90124 LBP
5 NGN49.50620 LBP
10 NGN99.01240 LBP
20 NGN198.02480 LBP
50 NGN495.06200 LBP
100 NGN990.12400 LBP
250 NGN2475.31000 LBP
500 NGN4950.62000 LBP
1000 NGN9901.24000 LBP
2000 NGN19802.48000 LBP
5000 NGN49506.20000 LBP
10000 NGN99012.40000 LBP