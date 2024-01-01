50 Lübnan lirasından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile LBP → NGN çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,01910₦ NGN

06:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 LBP → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01930,0193
Düşük0,01880,0176
Ortalama0,01910,0186
Değişim1.50%8.37%
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1 LBP → NGN istatistikleri

LBP → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0193, en düşük 0,0188 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0191 oldu. LBP → NGN kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

LBP → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0193, en düşük 0,0176 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0186 oldu. LBP → NGN kurundaki değişiklik 8.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5470,9491,34318,1460,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8810,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6290,464
1 AUD0,6460,9111,10310,6130,86811,7290,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Nijerya Nairası
1 LBP0,01910 NGN
5 LBP0,09550 NGN
10 LBP0,19100 NGN
20 LBP0,38199 NGN
50 LBP0,95498 NGN
100 LBP1,90996 NGN
250 LBP4,77490 NGN
500 LBP9,54980 NGN
1000 LBP19,09960 NGN
2000 LBP38,19920 NGN
5000 LBP95,49800 NGN
10000 LBP190,99600 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Lübnan Lirası
1 NGN52,35710 LBP
5 NGN261,78550 LBP
10 NGN523,57100 LBP
20 NGN1.047,14200 LBP
50 NGN2.617,85500 LBP
100 NGN5.235,71000 LBP
250 NGN13.089,27500 LBP
500 NGN26.178,55000 LBP
1000 NGN52.357,10000 LBP
2000 NGN104.714,20000 LBP
5000 NGN261.785,50000 LBP
10000 NGN523.571,00000 LBP