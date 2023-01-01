10 bin Nijerya nairasından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile NGN → LBP çevirin

10000 ngn
195205.00 lbp

1.00000 NGN = 19.52050 LBP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NGN → LBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 LBP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Lübnan Lirası
1 NGN19.52050 LBP
5 NGN97.60250 LBP
10 NGN195.20500 LBP
20 NGN390.41000 LBP
50 NGN976.02500 LBP
100 NGN1952.05000 LBP
250 NGN4880.12500 LBP
500 NGN9760.25000 LBP
1000 NGN19520.50000 LBP
2000 NGN39041.00000 LBP
5000 NGN97602.50000 LBP
10000 NGN195205.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Nijerya Nairası
1 LBP0.05123 NGN
5 LBP0.25614 NGN
10 LBP0.51228 NGN
20 LBP1.02456 NGN
50 LBP2.56140 NGN
100 LBP5.12281 NGN
250 LBP12.80702 NGN
500 LBP25.61405 NGN
1000 LBP51.22810 NGN
2000 LBP102.45620 NGN
5000 LBP256.14050 NGN
10000 LBP512.28100 NGN