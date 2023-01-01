ليرة لبنانية إلى كواشا ملاوية

تحويل LBP إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٧٢٫١٧ mwk

1.00000 LBP = 0.07217 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:9 UTC
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LBP إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.436281.661190.963918.3214
1GBP1.1528711.2294102.1881.655821.91511.1112521.1218
1USD0.937750.813405183.121.346851.557750.9038517.1806
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.0108740.206696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Malawian Kwacha
1 LBP0.07217 MWK
5 LBP0.36086 MWK
10 LBP0.72173 MWK
20 LBP1.44346 MWK
50 LBP3.60865 MWK
100 LBP7.21730 MWK
250 LBP18.04325 MWK
500 LBP36.08650 MWK
1000 LBP72.17300 MWK
2000 LBP144.34600 MWK
5000 LBP360.86500 MWK
10000 LBP721.73000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / جنيه لبناني
1 MWK13.85560 LBP
5 MWK69.27800 LBP
10 MWK138.55600 LBP
20 MWK277.11200 LBP
50 MWK692.78000 LBP
100 MWK1385.56000 LBP
250 MWK3463.90000 LBP
500 MWK6927.80000 LBP
1000 MWK13855.60000 LBP
2000 MWK27711.20000 LBP
5000 MWK69278.00000 LBP
10000 MWK138556.00000 LBP