ليرة لبنانية إلى ريال سعودي

تحويل LBP إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٢٥ sar

1.00000 LBP = 0.00025 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:11 UTC
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LBP إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.436331.661190.963918.327
1GBP1.15311.2295102.1961.656011.915261.1113821.1301
1USD0.937750.813339183.121.34691.557750.903917.1859
1INR0.01128170.009785110.012030810.01620430.0187410.01087460.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / ريال سعودي
1 LBP0.00025 SAR
5 LBP0.00125 SAR
10 LBP0.00250 SAR
20 LBP0.00499 SAR
50 LBP0.01248 SAR
100 LBP0.02495 SAR
250 LBP0.06239 SAR
500 LBP0.12477 SAR
1000 LBP0.24955 SAR
2000 LBP0.49910 SAR
5000 LBP1.24774 SAR
10000 LBP2.49548 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / جنيه لبناني
1 SAR4007.25000 LBP
5 SAR20036.25000 LBP
10 SAR40072.50000 LBP
20 SAR80145.00000 LBP
50 SAR200362.50000 LBP
100 SAR400725.00000 LBP
250 SAR1001812.50000 LBP
500 SAR2003625.00000 LBP
1000 SAR4007250.00000 LBP
2000 SAR8014500.00000 LBP
5000 SAR20036250.00000 LBP
10000 SAR40072500.00000 LBP