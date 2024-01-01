Lübnan lirasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile LBP → SAR çevirin

1.000 lbp
0,25 sar

1.00000 LBP = 0.00025 SAR

10:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353651.641361.538820.93151.3472518.99890.796527
1 CAD0.73874311.212551.136790.6881310.99527214.03530.588429
1 NZD0.609250.82471110.9375240.567510.82081211.57510.485284
1 AUD0.649850.8796691.0666410.6053280.8755112.34640.517623

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Lübnan lirasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Arabistan Riyali
1 LBP0.00025 SAR
5 LBP0.00125 SAR
10 LBP0.00250 SAR
20 LBP0.00500 SAR
50 LBP0.01249 SAR
100 LBP0.02499 SAR
250 LBP0.06247 SAR
500 LBP0.12495 SAR
1000 LBP0.24990 SAR
2000 LBP0.49979 SAR
5000 LBP1.24948 SAR
10000 LBP2.49897 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Lübnan Lirası
1 SAR4001.65000 LBP
5 SAR20008.25000 LBP
10 SAR40016.50000 LBP
20 SAR80033.00000 LBP
50 SAR200082.50000 LBP
100 SAR400165.00000 LBP
250 SAR1000412.50000 LBP
500 SAR2000825.00000 LBP
1000 SAR4001650.00000 LBP
2000 SAR8003300.00000 LBP
5000 SAR20008250.00000 LBP
10000 SAR40016500.00000 LBP