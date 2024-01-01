10 bin Lübnan lirasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile LBP → SAR çevirin

10.000 lbp
0,42 sar

1,000ل.ل. LBP = 0,00004192SR SAR

04:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim0.04%0.08%
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1 LBP → SAR istatistikleri

LBP → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → SAR kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

LBP → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → SAR kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2050,563
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8550,463
1 AUD0,6530,9011,09710,6030,87211,9030,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Arabistan Riyali
1 LBP0,00004 SAR
5 LBP0,00021 SAR
10 LBP0,00042 SAR
20 LBP0,00084 SAR
50 LBP0,00210 SAR
100 LBP0,00419 SAR
250 LBP0,01048 SAR
500 LBP0,02096 SAR
1000 LBP0,04192 SAR
2000 LBP0,08384 SAR
5000 LBP0,20961 SAR
10000 LBP0,41921 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Lübnan Lirası
1 SAR23.854,30000 LBP
5 SAR119.271,50000 LBP
10 SAR238.543,00000 LBP
20 SAR477.086,00000 LBP
50 SAR1.192.715,00000 LBP
100 SAR2.385.430,00000 LBP
250 SAR5.963.575,00000 LBP
500 SAR11.927.150,00000 LBP
1000 SAR23.854.300,00000 LBP
2000 SAR47.708.600,00000 LBP
5000 SAR119.271.500,00000 LBP
10000 SAR238.543.000,00000 LBP