1 Arabistan riyalinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile SAR → LBP çevirin

1 sar
23.848 lbp

1,000SR SAR = 23.850ل.ل. LBP

08:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek23.874,000023.877,1000
Düşük23.848,000023.848,0000
Ortalama23.862,123323.864,0978
Değişim-0.07%-0.11%
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1 SAR → LBP istatistikleri

SAR → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23.874,0000, en düşük 23.848,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23.862,1233 oldu. SAR → LBP kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

SAR → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23.877,1000, en düşük 23.848,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23.864,0978 oldu. SAR → LBP kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,743278,91,3870,92558,0691,5350,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,362201,03110,66741,8561,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Lübnan Lirası
1 SAR23.848,00000 LBP
5 SAR119.240,00000 LBP
10 SAR238.480,00000 LBP
20 SAR476.960,00000 LBP
50 SAR1.192.400,00000 LBP
100 SAR2.384.800,00000 LBP
250 SAR5.962.000,00000 LBP
500 SAR11.924.000,00000 LBP
1000 SAR23.848.000,00000 LBP
2000 SAR47.696.000,00000 LBP
5000 SAR119.240.000,00000 LBP
10000 SAR238.480.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Arabistan Riyali
1 LBP0,00004 SAR
5 LBP0,00021 SAR
10 LBP0,00042 SAR
20 LBP0,00084 SAR
50 LBP0,00210 SAR
100 LBP0,00419 SAR
250 LBP0,01048 SAR
500 LBP0,02097 SAR
1000 LBP0,04193 SAR
2000 LBP0,08386 SAR
5000 LBP0,20966 SAR
10000 LBP0,41932 SAR