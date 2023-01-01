ليرة لبنانية إلى سوم أوزبكستاني

تحويل LBP إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٨١١٫٠٥ uzs

1.00000 LBP = 0.81105 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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LBP إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.436471.661340.96418.3285
1GBP1.152811.2294102.1881.655881.91511.111321.1281
1USD0.937650.813405183.121.34691.557750.903917.1857
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620430.0187410.01087460.206758

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Uzbekistan Som
1 LBP0.81105 UZS
5 LBP4.05523 UZS
10 LBP8.11045 UZS
20 LBP16.22090 UZS
50 LBP40.55225 UZS
100 LBP81.10450 UZS
250 LBP202.76125 UZS
500 LBP405.52250 UZS
1000 LBP811.04500 UZS
2000 LBP1622.09000 UZS
5000 LBP4055.22500 UZS
10000 LBP8110.45000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / جنيه لبناني
1 UZS1.23298 LBP
5 UZS6.16490 LBP
10 UZS12.32980 LBP
20 UZS24.65960 LBP
50 UZS61.64900 LBP
100 UZS123.29800 LBP
250 UZS308.24500 LBP
500 UZS616.49000 LBP
1000 UZS1232.98000 LBP
2000 UZS2465.96000 LBP
5000 UZS6164.90000 LBP
10000 UZS12329.80000 LBP