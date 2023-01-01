ليرة لبنانية إلى دولار فيجي

تحويل LBP إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫١٥ fjd

1.00000 LBP = 0.00015 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:3 UTC
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LBP إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436251.66090.9641518.3199
1GBP1.152811.22925102.1751.655741.914721.1114821.1195
1USD0.93780.813504183.121.346951.557630.90417.1808
1INR0.01128280.009787110.012030810.01620490.01873960.01087580.206699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار فيجي
1 LBP0.00015 FJD
5 LBP0.00075 FJD
10 LBP0.00151 FJD
20 LBP0.00302 FJD
50 LBP0.00754 FJD
100 LBP0.01509 FJD
250 LBP0.03771 FJD
500 LBP0.07543 FJD
1000 LBP0.15085 FJD
2000 LBP0.30171 FJD
5000 LBP0.75426 FJD
10000 LBP1.50853 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / جنيه لبناني
1 FJD6628.98000 LBP
5 FJD33144.90000 LBP
10 FJD66289.80000 LBP
20 FJD132579.60000 LBP
50 FJD331449.00000 LBP
100 FJD662898.00000 LBP
250 FJD1657245.00000 LBP
500 FJD3314490.00000 LBP
1000 FJD6628980.00000 LBP
2000 FJD13257960.00000 LBP
5000 FJD33144900.00000 LBP
10000 FJD66289800.00000 LBP