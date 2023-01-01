ليرة لبنانية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل LBP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
5.53 btn

1.00000 LBP = 0.00553 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.06688.60591.436061.660570.9637518.3156
1GBP1.1528711.22895102.151.655581.91441.1110821.1153
1USD0.93810.813703183.121.347151.557750.904117.1816
1INR0.01128590.009789490.012030810.01620730.0187410.0108770.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / نغولتروم بوتاني
1 LBP0.00553 BTN
5 LBP0.02763 BTN
10 LBP0.05526 BTN
20 LBP0.11051 BTN
50 LBP0.27628 BTN
100 LBP0.55255 BTN
250 LBP1.38138 BTN
500 LBP2.76276 BTN
1000 LBP5.52552 BTN
2000 LBP11.05104 BTN
5000 LBP27.62760 BTN
10000 LBP55.25520 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه لبناني
1 BTN180.97800 LBP
5 BTN904.89000 LBP
10 BTN1809.78000 LBP
20 BTN3619.56000 LBP
50 BTN9048.90000 LBP
100 BTN18097.80000 LBP
250 BTN45244.50000 LBP
500 BTN90489.00000 LBP
1000 BTN180978.00000 LBP
2000 BTN361956.00000 LBP
5000 BTN904890.00000 LBP
10000 BTN1809780.00000 LBP