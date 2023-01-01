ليرة لبنانية إلى فرنك سويسري

تحويل LBP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٠٦ chf

1.00000 LBP = 0.00006 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 19:2 UTC
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LBP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.660750.9637518.3175
1GBP1.1528711.2291102.1631.655721.914491.1110821.1162
1USD0.93790.813603183.121.34711.557630.90417.1802
1INR0.01128380.00978830.012030810.01620670.01873960.01087580.206692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الفرنك السويسري
1 LBP0.00006 CHF
5 LBP0.00030 CHF
10 LBP0.00060 CHF
20 LBP0.00120 CHF
50 LBP0.00301 CHF
100 LBP0.00601 CHF
250 LBP0.01504 CHF
500 LBP0.03007 CHF
1000 LBP0.06015 CHF
2000 LBP0.12029 CHF
5000 LBP0.30073 CHF
10000 LBP0.60146 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه لبناني
1 CHF16626.10000 LBP
5 CHF83130.50000 LBP
10 CHF166261.00000 LBP
20 CHF332522.00000 LBP
50 CHF831305.00000 LBP
100 CHF1662610.00000 LBP
250 CHF4156525.00000 LBP
500 CHF8313050.00000 LBP
1000 CHF16626100.00000 LBP
2000 CHF33252200.00000 LBP
5000 CHF83130500.00000 LBP
10000 CHF166261000.00000 LBP