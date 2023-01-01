ليرة لبنانية إلى كيب لاوي

تحويل LBP إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
١٬٣٢٧٫٦٨ lak

1.00000 LBP = 1.32768 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63091.436251.661030.9638518.3203
1GBP1.1528711.2293102.1791.655811.914951.1111921.1208
1USD0.93780.813471183.121.346951.557750.9039517.1812
1INR0.01128280.009786710.012030810.01620490.0187410.01087520.206704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / كيب لاوسي
1 LBP1.32768 LAK
5 LBP6.63840 LAK
10 LBP13.27680 LAK
20 LBP26.55360 LAK
50 LBP66.38400 LAK
100 LBP132.76800 LAK
250 LBP331.92000 LAK
500 LBP663.84000 LAK
1000 LBP1327.68000 LAK
2000 LBP2655.36000 LAK
5000 LBP6638.40000 LAK
10000 LBP13276.80000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / جنيه لبناني
1 LAK0.75319 LBP
5 LAK3.76597 LBP
10 LAK7.53195 LBP
20 LAK15.06390 LBP
50 LAK37.65975 LBP
100 LAK75.31950 LBP
250 LAK188.29875 LBP
500 LAK376.59750 LBP
1000 LAK753.19500 LBP
2000 LAK1506.39000 LBP
5000 LAK3765.97500 LBP
10000 LAK7531.95000 LBP