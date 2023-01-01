ليرة لبنانية إلى كرونة آيسلندية

تحويل LBP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٩٫٠٦ isk

1.00000 LBP = 0.00906 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:6 UTC
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LBP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436331.661140.9639518.3193
1GBP1.1528711.22915102.1671.655851.915011.1113121.1191
1USD0.93790.81357183.121.347151.5580.904117.1819
1INR0.01128380.00978790.012030810.01620730.01874390.0108770.206712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Icelandic Króna
1 LBP0.00906 ISK
5 LBP0.04532 ISK
10 LBP0.09065 ISK
20 LBP0.18129 ISK
50 LBP0.45323 ISK
100 LBP0.90645 ISK
250 LBP2.26613 ISK
500 LBP4.53227 ISK
1000 LBP9.06454 ISK
2000 LBP18.12908 ISK
5000 LBP45.32270 ISK
10000 LBP90.64540 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه لبناني
1 ISK110.32000 LBP
5 ISK551.60000 LBP
10 ISK1103.20000 LBP
20 ISK2206.40000 LBP
50 ISK5516.00000 LBP
100 ISK11032.00000 LBP
250 ISK27580.00000 LBP
500 ISK55160.00000 LBP
1000 ISK110320.00000 LBP
2000 ISK220640.00000 LBP
5000 ISK551600.00000 LBP
10000 ISK1103200.00000 LBP