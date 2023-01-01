ليرة لبنانية إلى منات تركمانستاني

تحويل LBP إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.23 tmt

1.00000 LBP = 0.00023 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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LBP إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436281.661190.96418.3264
1GBP1.1527411.2294102.1881.655821.91511.1112421.1276
1USD0.937650.813405183.121.346851.557750.903917.1853
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.01087460.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Turkmenistani Manat
1 LBP0.00023 TMT
5 LBP0.00116 TMT
10 LBP0.00233 TMT
20 LBP0.00465 TMT
50 LBP0.01163 TMT
100 LBP0.02325 TMT
250 LBP0.05813 TMT
500 LBP0.11627 TMT
1000 LBP0.23253 TMT
2000 LBP0.46507 TMT
5000 LBP1.16267 TMT
10000 LBP2.32535 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / جنيه لبناني
1 TMT4300.43000 LBP
5 TMT21502.15000 LBP
10 TMT43004.30000 LBP
20 TMT86008.60000 LBP
50 TMT215021.50000 LBP
100 TMT430043.00000 LBP
250 TMT1075107.50000 LBP
500 TMT2150215.00000 LBP
1000 TMT4300430.00000 LBP
2000 TMT8600860.00000 LBP
5000 TMT21502150.00000 LBP
10000 TMT43004300.00000 LBP