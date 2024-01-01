250 منات تركمانستاني إلى ليرة لبنانية

تحويل TMT إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

250 tmt
6,397,250 lbp

1.000 TMT = 25,590 LBP

Mid-market exchange rate at 07:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٢٩١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٣٦١٫٧٢٤١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٦١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٨٠٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / جنيه لبناني
1 TMT٢٥٬٥٨٩٫٠٠٠٠٠ LBP
5 TMT١٢٧٬٩٤٥٫٠٠٠٠٠ LBP
10 TMT٢٥٥٬٨٩٠٫٠٠٠٠٠ LBP
20 TMT٥١١٬٧٨٠٫٠٠٠٠٠ LBP
50 TMT١٬٢٧٩٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100 TMT٢٬٥٥٨٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 TMT٦٬٣٩٧٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
500 TMT١٢٬٧٩٤٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 TMT٢٥٬٥٨٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 TMT٥١٬١٧٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 TMT١٢٧٬٩٤٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 TMT٢٥٥٬٨٩٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Turkmenistani Manat
1 LBP٠٫٠٠٠٠٤ TMT
5 LBP٠٫٠٠٠٢٠ TMT
10 LBP٠٫٠٠٠٣٩ TMT
20 LBP٠٫٠٠٠٧٨ TMT
50 LBP٠٫٠٠١٩٥ TMT
100 LBP٠٫٠٠٣٩١ TMT
250 LBP٠٫٠٠٩٧٧ TMT
500 LBP٠٫٠١٩٥٤ TMT
1000 LBP٠٫٠٣٩٠٨ TMT
2000 LBP٠٫٠٧٨١٦ TMT
5000 LBP٠٫١٩٥٤٠ TMT
10000 LBP٠٫٣٩٠٧٩ TMT