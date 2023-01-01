ليرة لبنانية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل LBP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٤٥ ttd

1.00000 LBP = 0.00045 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:13 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

LBP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 TTD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.436471.661340.96418.3285
1GBP1.152811.2294102.1881.655881.91511.111321.1281
1USD0.937650.813405183.121.34691.557750.903917.1857
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620430.0187410.01087460.206758

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

LBP إلى USD

LBP إلى CAD

LBP إلى NZD

LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

LBP إلى SGD

LBP إلى ZAR

LBP إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 LBP0.00045 TTD
5 LBP0.00226 TTD
10 LBP0.00451 TTD
20 LBP0.00903 TTD
50 LBP0.02257 TTD
100 LBP0.04513 TTD
250 LBP0.11283 TTD
500 LBP0.22567 TTD
1000 LBP0.45133 TTD
2000 LBP0.90267 TTD
5000 LBP2.25667 TTD
10000 LBP4.51334 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه لبناني
1 TTD2215.65000 LBP
5 TTD11078.25000 LBP
10 TTD22156.50000 LBP
20 TTD44313.00000 LBP
50 TTD110782.50000 LBP
100 TTD221565.00000 LBP
250 TTD553912.50000 LBP
500 TTD1107825.00000 LBP
1000 TTD2215650.00000 LBP
2000 TTD4431300.00000 LBP
5000 TTD11078250.00000 LBP
10000 TTD22156500.00000 LBP