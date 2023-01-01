ليرة لبنانية إلى غواراني باراغواي

تحويل LBP إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
484 pyg

1.00000 LBP = 0.48418 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436361.661210.9639518.323
1GBP1.1528711.22945102.1921.655821.915031.1113121.1226
1USD0.937650.813372183.121.34681.557630.903917.1805
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620310.01873960.01087460.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / غواراني باراغواي
1 LBP0.48418 PYG
5 LBP2.42092 PYG
10 LBP4.84184 PYG
20 LBP9.68368 PYG
50 LBP24.20920 PYG
100 LBP48.41840 PYG
250 LBP121.04600 PYG
500 LBP242.09200 PYG
1000 LBP484.18400 PYG
2000 LBP968.36800 PYG
5000 LBP2420.92000 PYG
10000 LBP4841.84000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / جنيه لبناني
1 PYG2.06533 LBP
5 PYG10.32665 LBP
10 PYG20.65330 LBP
20 PYG41.30660 LBP
50 PYG103.26650 LBP
100 PYG206.53300 LBP
250 PYG516.33250 LBP
500 PYG1032.66500 LBP
1000 PYG2065.33000 LBP
2000 PYG4130.66000 LBP
5000 PYG10326.65000 LBP
10000 PYG20653.30000 LBP