ليرة لبنانية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل LBP إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٢٣٫٢٩ ars

1.00000 LBP = 0.02329 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:1 UTC
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LBP إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.62251.436281.661140.963718.3167
1GBP1.1527411.22895102.151.655521.91471.1108921.1126
1USD0.93790.813703183.121.34711.5580.903917.1794
1INR0.01128380.009789490.012030810.01620670.01874390.01087460.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Argentine Peso
1 LBP0.02329 ARS
5 LBP0.11644 ARS
10 LBP0.23288 ARS
20 LBP0.46577 ARS
50 LBP1.16442 ARS
100 LBP2.32884 ARS
250 LBP5.82210 ARS
500 LBP11.64420 ARS
1000 LBP23.28840 ARS
2000 LBP46.57680 ARS
5000 LBP116.44200 ARS
10000 LBP232.88400 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه لبناني
1 ARS42.93980 LBP
5 ARS214.69900 LBP
10 ARS429.39800 LBP
20 ARS858.79600 LBP
50 ARS2146.99000 LBP
100 ARS4293.98000 LBP
250 ARS10734.95000 LBP
500 ARS21469.90000 LBP
1000 ARS42939.80000 LBP
2000 ARS85879.60000 LBP
5000 ARS214699.00000 LBP
10000 ARS429398.00000 LBP