250 بيزو أرجنتيني إلى ليرة لبنانية

تحويل ARS إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ ars
١٠٬٣٢٥٫٥٠ lbp

1.00000 ARS = 41.30200 LBP

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه لبناني
1 ARS41.30200 LBP
5 ARS206.51000 LBP
10 ARS413.02000 LBP
20 ARS826.04000 LBP
50 ARS2065.10000 LBP
100 ARS4130.20000 LBP
250 ARS10325.50000 LBP
500 ARS20651.00000 LBP
1000 ARS41302.00000 LBP
2000 ARS82604.00000 LBP
5000 ARS206510.00000 LBP
10000 ARS413020.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Argentine Peso
1 LBP0.02421 ARS
5 LBP0.12106 ARS
10 LBP0.24212 ARS
20 LBP0.48424 ARS
50 LBP1.21060 ARS
100 LBP2.42119 ARS
250 LBP6.05297 ARS
500 LBP12.10595 ARS
1000 LBP24.21190 ARS
2000 LBP48.42380 ARS
5000 LBP121.05950 ARS
10000 LBP242.11900 ARS