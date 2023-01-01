ليرة لبنانية إلى كرونة سويدية

تحويل LBP إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.74 sek

1.00000 LBP = 0.00074 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:11 UTC
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LBP إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.63921.436331.661190.963918.327
1GBP1.15311.2295102.1961.656011.915261.1113821.1301
1USD0.937750.813339183.121.34691.557750.903917.1859
1INR0.01128170.009785110.012030810.01620430.0187410.01087460.20676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / الكرونا السويدية
1 LBP0.00074 SEK
5 LBP0.00371 SEK
10 LBP0.00742 SEK
20 LBP0.01485 SEK
50 LBP0.03712 SEK
100 LBP0.07423 SEK
250 LBP0.18559 SEK
500 LBP0.37117 SEK
1000 LBP0.74235 SEK
2000 LBP1.48470 SEK
5000 LBP3.71175 SEK
10000 LBP7.42349 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / جنيه لبناني
1 SEK1347.08000 LBP
5 SEK6735.40000 LBP
10 SEK13470.80000 LBP
20 SEK26941.60000 LBP
50 SEK67354.00000 LBP
100 SEK134708.00000 LBP
250 SEK336770.00000 LBP
500 SEK673540.00000 LBP
1000 SEK1347080.00000 LBP
2000 SEK2694160.00000 LBP
5000 SEK6735400.00000 LBP
10000 SEK13470800.00000 LBP