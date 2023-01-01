ليرة لبنانية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل LBP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٥٤ mop

1.00000 LBP = 0.00054 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:8 UTC
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LBP إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436311.66090.963818.3195
1GBP1.152811.22935102.1841.655931.914881.1110721.1207
1USD0.93780.813438183.121.3471.557630.9039517.1804
1INR0.01128280.009786310.012030810.01620550.01873960.01087520.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Macanese Pataca
1 LBP0.00054 MOP
5 LBP0.00268 MOP
10 LBP0.00536 MOP
20 LBP0.01072 MOP
50 LBP0.02681 MOP
100 LBP0.05362 MOP
250 LBP0.13405 MOP
500 LBP0.26810 MOP
1000 LBP0.53619 MOP
2000 LBP1.07239 MOP
5000 LBP2.68097 MOP
10000 LBP5.36194 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه لبناني
1 MOP1865.00000 LBP
5 MOP9325.00000 LBP
10 MOP18650.00000 LBP
20 MOP37300.00000 LBP
50 MOP93250.00000 LBP
100 MOP186500.00000 LBP
250 MOP466250.00000 LBP
500 MOP932500.00000 LBP
1000 MOP1865000.00000 LBP
2000 MOP3730000.00000 LBP
5000 MOP9325000.00000 LBP
10000 MOP18650000.00000 LBP