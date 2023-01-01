ليرة لبنانية إلى توغروغ منغولي

تحويل LBP إلى MNT بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
231.20 mnt

1.00000 LBP = 0.23120 MNT

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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LBP إلى MNT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MNT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436311.66090.963818.3195
1GBP1.152811.22935102.1841.655931.914881.1110721.1207
1USD0.93780.813438183.121.3471.557630.9039517.1804
1INR0.01128280.009786310.012030810.01620550.01873960.01087520.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى توغروغ منغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / التوغروغ المنغولي
1 LBP0.23120 MNT
5 LBP1.15602 MNT
10 LBP2.31204 MNT
20 LBP4.62408 MNT
50 LBP11.56020 MNT
100 LBP23.12040 MNT
250 LBP57.80100 MNT
500 LBP115.60200 MNT
1000 LBP231.20400 MNT
2000 LBP462.40800 MNT
5000 LBP1156.02000 MNT
10000 LBP2312.04000 MNT
معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / جنيه لبناني
1 MNT4.32518 LBP
5 MNT21.62590 LBP
10 MNT43.25180 LBP
20 MNT86.50360 LBP
50 MNT216.25900 LBP
100 MNT432.51800 LBP
250 MNT1081.29500 LBP
500 MNT2162.59000 LBP
1000 MNT4325.18000 LBP
2000 MNT8650.36000 LBP
5000 MNT21625.90000 LBP
10000 MNT43251.80000 LBP